«Понабрали родственников близких и дальних»: первый выпуск «Новой фабрики звезд» начался с громкого скандала

На телеканале ТНТ перезапустили знаменитую «Фабрику звезд». В шоу участвуют 17 юношей и девушек, которые борются за право занять место в шоу-бизнесе. А в этом им помогают наставники: представитель поп-крыла Сергей Жуков и суровый брутальный Шнур. Одно «но»: некоторые из ребят могли бы оказаться там уже по одному факту рождения. Кто эти конкурсанты и что об этом говорят россияне?





Вечер воскресенья. Премьера первого концерта. Нарядные ведущие, волнующиеся конкурсанты — все как и 20 лет назад, когда «Фабрика звезд» еще казалась чудом. Но отчего же каждый третий участник старательно подчеркивает, что он из простых? А некоторые заявляют, что из деревни.





Или это чтобы сгладить тот момент, когда вы вдруг поймете, что на шоу очень много своих? Например, племянница Гарика Мартиросяна Нонна Еганян, которая вместе с Ани Лорак спела песню «Удержи мое сердце».