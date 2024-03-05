«А мозг читает другое»: жителей Перми шокировала шифрованная афиша с Валерием Melzdze

Жители Перми обратили внимание на необычный баннер. Афиша висит прямо возле бара и приглашает прийти на Валерия Melzdze. А чтобы ее было видно, еще и выполнена в черном и розовом цвете. Что это за Валерий и как на это реагируют общественники?
О том, что в городе появились мастера шифровок, стало известно из Telegram-канала «Прикамские витязи». А сам пост предложил кто-то из читателей.
Представьте себе афишу, на которой красуется: «Valeriy Melzdze. Трибьют вy Murmurladze». Ваша реакция?
«Мозг читает «Меладзе», — смеется автор снимка. — Я аж вздрогнул».
«На баннере указано, что это трибьют, — комментируют «витязи», — То есть дань уважения (или памяти — лучше бы памяти!) артисту. Соответственно, суть мероприятия в том, что приедут эти артистишки и будут горланить ванильные песенки Меладзе. Того самого, который, выступая на корпоративе в Дубае, продолжил украинский националистический лозунг».
«Будут ли какие-то действия?» — спрашивают общественники. Нет. Вот если б прилетел тот самый, они бы среагировали, а так…
«Не знаю, я никаких действий, кроме поста, не предпринимал и не собираюсь, — говорит Daily Storm один из них. — Но если бы это был Меладзе, то 100% приложил бы все усилия к отмене этого мероприятия».
Что известно о самих артистах? Да практически ничего. Потому что стена на их странице уже благополучно закрыта, а в Сети находятся лишь анонсы.
«Это пламенный трибьют Валерию Меладзе, — говорится в описании, — чьи песни уже которое поколение остаются на вершине и собирают танцполы. <...> Ты с нами?»
Не в курсе и в команде самого певца.
«Нет, мы не общаемся с журналистами», — говорит Daily Storm директор Меладзе Сергей Луппов. Но, узнав про «мурчащий» концерт, все же отвечает: «Первый раз слышу!»
Напомним, что в 2023 году в Сети разошлось видео, где Меладзе продолжает националистический лозунг. Слов не разобрать. Однако человек за кадром восклицает: «О-о, красавчик. Обожаю тебя, обнимаю».
И с тех пор артист находится в негласном списке запрещенных.
«Люди, я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова, — напишет потом певец. — Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди».
«Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить, — говорится на его странице. — Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие».