«А мозг читает другое»: жителей Перми шокировала шифрованная афиша с Валерием Melzdze

Жители Перми обратили внимание на необычный баннер. Афиша висит прямо возле бара и приглашает прийти на Валерия Melzdze. А чтобы ее было видно, еще и выполнена в черном и розовом цвете. Что это за Валерий и как на это реагируют общественники?





О том, что в городе появились мастера шифровок, стало известно из Telegram-канала «Прикамские витязи». А сам пост предложил кто-то из читателей.





Представьте себе афишу, на которой красуется: «Valeriy Melzdze. Трибьют вy Murmurladze». Ваша реакция?





«Мозг читает «Меладзе», — смеется автор снимка. — Я аж вздрогнул».





«На баннере указано, что это трибьют, — комментируют «витязи», — То есть дань уважения (или памяти — лучше бы памяти!) артисту. Соответственно, суть мероприятия в том, что приедут эти артистишки и будут горланить ванильные песенки Меладзе. Того самого, который, выступая на корпоративе в Дубае, продолжил украинский националистический лозунг».





«Будут ли какие-то действия?» — спрашивают общественники. Нет. Вот если б прилетел тот самый, они бы среагировали, а так…





«Не знаю, я никаких действий, кроме поста, не предпринимал и не собираюсь, — говорит Daily Storm один из них. — Но если бы это был Меладзе, то 100% приложил бы все усилия к отмене этого мероприятия».





Что известно о самих артистах? Да практически ничего. Потому что стена на их странице уже благополучно закрыта, а в Сети находятся лишь анонсы.