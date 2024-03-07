В РПЦ оценили вероятность того, что бесы будут общаться с людьми через искусственный интеллект

В Сеть попало видео проповеди епископа Скопинского и Шацкого Питирима (Творогова) после молебна о даровании победы в Георгиевском храме города Скопина Рязанской области. По мнению Питирима, после окончания СВО жители столкнутся с новой угрозой — искусственным интеллектом и андроидами, в людей могут вселиться бесы. Комментируя это заявление епископа, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил: верующим нужны молитва и осознанная осторожность, тогда можно и новые технологии использовать во благо, и бесам противостоять.





«Любая технология не только расширяет возможности человечества, но и несет с собой риски. Искусственный интеллект не исключение», — сказал Daily Storm Кипшидзе.





По его словам, кто-то после выступления Питирима может подумать, что нужно бояться бесов, андроидов и искусственного интеллекта. «Но в действительности животный иррациональный страх перед новыми технологиями и старыми бесами — не то чувство, которое помогает человеку спастись в Боге. Что верующим действительно нужно — это молитва и осознанная осторожность. Тогда можно и новые технологии использовать во благо, и бесам противостоять», — добавил он.





При этом протоиерей Олег Стеняев заявил Daily Storm, что силы зла могут принимать любой вид. «Дьявол всегда подыгрывает нашим суевериям. Кто-то верит в бесов, кто-то — в научный прогресс. И любым суевериям дьявол готов подыграть», — убежден собеседник.





«В Библии сказано, что дьявол даже будет принимать вид Христа, чтобы обольстить людей. Он может принимать вид ангела, святого человека. В книге «Жития всех святых» очень много описано таких моментов. Поэтому сказано: испытывайте духов, от Бога ли они [потому что много лжепророков появилось в мире]», — заключил священник, указав, что «лукавый использует любые наши суеверия».





Стеняев также обратил внимание, что и через благие на первый взгляд вещи, появившиеся благодаря техническому прогрессу, впоследствии может исходить негатив. В качестве примера протоиерей привел станок для печатания книг. «Но есть книги, которые запрещены в цивилизованных странах. Получается, через станок распространяются очень даже зловредные книги, экстремистские, ксенофобские», — рассуждает собеседник.





«Любое изобретение может быть направлено против нас. В свое время граф Толстой говорил: «Люди научились летать и уже думают, какую гадость сбросить человеку на голову». Толстой также говорил, что наука слишком собой занята, эгоистична и не делает никаких нравственных выводов», — закончил свою мысль Стеняев.





Ранее, обращаясь к пастве, епископ Питирим предложил задуматься о том, как будет складываться жизнь после победы в специальной военной операции. Он считает, что «враги никуда не денутся — они будут плести козни не только против нас, но и против человечества». Священник говорит, что бес полностью подавляет волю людей и в результате «человек делает то, чего не хочет: начинает творить зло и все вокруг себя разрушать».





«Бесы мечтают получить плоть, чтобы творить зло. Они духи и хотят получить себе какое-то тело. Это тело им уже подготовлено — и искусственный интеллект, и андроиды, в которых будет действовать этот интеллект», — полагает рязанский епископ. Он утверждает, что «уже вовсю идут эксперименты» и «мы с вами увидим этих искусственно воплотившихся бесов».





По словам протоирея, западные пропагандисты рассказывают «сказки про инопланетян», чтобы люди доверились бесам. Но, по его мнению, «православный человек знает, что никаких инопланетян нет и быть не может», поскольку их наличие «не входит в планы Божественного домостроительства».





«Сказка про инопланетян — для чего она нужна? Чтобы подготовить нас к встрече с ними. А кто будут эти инопланетяне — сейчас уже понятно: это будет искусственный интеллект, который обретет свою плоть, и в него вселятся бесы. Люди будут общаться с бесами, думая, что общаются с инопланетянами», — заявляет Питирим.