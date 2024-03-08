«Ну как я, правнук генералиссимуса, буду прятаться в бункере?!»: потомок Сталина сказал, что он будет делать, если начнется война с НАТО

Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад оценил заявление главы академии Генштаба Вооруженных сил РФ Владимира Зарудницкого о том, что конфликт на Украине может перерасти в полномасштабную войну в Европе. По словам Бенсаада, это было предсказано еще в мае 1945-го, и в ход может пойти даже ядерное оружие. «Что делать всем нам?» — спрашивает Селим. А для него этот вопрос уже решен.
Кто бы мог представить, что строчки из школьного сочинения «Если завтра война...» снова могут стать реальностью, а картонные танки, которые мы клеили на уроках, однажды превратятся в настоящие?
Между тем потомок Сталина открыто предупреждает: угроза есть, и она носит реальный характер.
«Мой прадед предсказал новую войну с нацистами еще в своей речи 9 мая 1945 года, — сказал Селим Бенсаад Daily Storm. — Посмотрите на эту вырезку из газетной статьи, и вы увидите фотографию змеи с трезубцем, которая вылезает из гроба со свастикой. Поэтому все, что сейчас происходит, вполне ожидаемо. Украину уже продали по частям и возобновили программу ленд-лиза».
«Зачем это нужно коллективному Западу? — продолжает он. — Воюя до последнего украинца в этой прокси-войне, они освобождают себе территорию и ослабляют Россию, которая поднимается с колен и начинает возвращать позиции, потерянные в позорные 90-е годы после развала СССР».
«А вы как-то готовитесь? — спрашиваем мы. — Может, запасаетесь продуктами? Или посмотрели, где ближайшее убежище?»
Но никакого упадничества!
«Ну как я, правнук генералиссимуса Победы Сталина и внук Якова Джугашвили, погибшего несломленным в плену в немецком концлагере Заксенхаузен, могу прятаться в бункере, пока мои соотечественники защищают нашу Родину?! — отвечает наш собеседник. — Конечно, в связи с состоянием здоровья из-за родовой травмы я не могу воевать, но стараюсь помогать в тылу. А моя жена вяжет бойцам носки и сдает их в специальный пункт в Рязани».
Да и что толку запасаться продуктами или прятаться, «когда воюют ядерные державы»?
«Когда закончатся украинцы, НАТО вступит в прямое столкновение с Россией. И тогда никакие бункеры не спасут, — предполагает правнук Сталина. — Вот у Америки есть Йеллоустоун. А у нас на Камчатке — вулканы, где постоянно происходит выброс метана. Это чтобы представлять масштаб.
И тут кто-нибудь случайно нажмет на ядерную кнопку или в системе произойдет какой-то сбой. Как вы думаете, спасутся ли толстосумы в бункерах, если Землю разнесет на части?!»
Напомним, что в декабре 2023 года Джо Байден заявил, что Россия и сама может быть заинтересована в возможной войне с НАТО. На что Владимир Путин сказал, что это чушь.
«Я думаю, что и президент Байден это понимает, — заявил он, — это просто фигура речи, для того чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении».