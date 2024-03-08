Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад оценил заявление главы академии Генштаба Вооруженных сил РФ Владимира Зарудницкого о том, что конфликт на Украине может перерасти в полномасштабную войну в Европе. По словам Бенсаада, это было предсказано еще в мае 1945-го, и в ход может пойти даже ядерное оружие. «Что делать всем нам?» — спрашивает Селим. А для него этот вопрос уже решен.

Кто бы мог представить, что строчки из школьного сочинения «Если завтра война...» снова могут стать реальностью, а картонные танки, которые мы клеили на уроках, однажды превратятся в настоящие?

Между тем потомок Сталина открыто предупреждает: угроза есть, и она носит реальный характер.

«Мой прадед предсказал новую войну с нацистами еще в своей речи 9 мая 1945 года, — сказал Селим Бенсаад Daily Storm. — Посмотрите на эту вырезку из газетной статьи, и вы увидите фотографию змеи с трезубцем, которая вылезает из гроба со свастикой. Поэтому все, что сейчас происходит, вполне ожидаемо. Украину уже продали по частям и возобновили программу ленд-лиза».