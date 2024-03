«На безрыбье, как говорится, и «Оппенгеймер» прошел». Актер и депутат Николай Бурляев прокомментировал «Оскар-2024»

Байопик «Оппенгеймер» Кристофера Нолана получил «Оскар» в главной номинации «Лучший фильм» на вручении наград 11 марта в Лос-Анджелесе. Всего фильм забрал семь золотых статуэток. Режиссер и депутат Госдумы Николай Бурляев прокомментировал победу «Оппенгеймера» на «Оскаре». По его мнению, фильм не должен был получить «ни одной награды».





«У меня уже давно критическое отношение к американскому кино. Я видел фильм «Оппенгеймер» и не считаю это выдающимся произведением киноискусства. Но на безрыбье, как говорится, и «Оппенгеймер» прошел. Абсолютно блеклый, с наигрышем актеров всех уровней, пытающихся изобразить нечто приближенное к оригиналу. Это слабый фильм. Я бы не дал награды никому в этом фильме и ни за что», — заявил Daily Storm Николай Бурляев, который сыграл в номинированной на «Оскар» картине «Военно-полевой роман» (1983).





Он убежден, что российским актерам и режиссерам не нужно участвовать в «обесцененной» премии: «Участвовать в церемониях «Оскара» я считаю недостойным для наших кинематографистов, для России, которая представит этому миру со временем модель нового разумного государства в неразумном мире, предавшем все христианские ценности. Это процесс затяжной, потому что очень трудно перестраиваться нашему рыночному кинематографу, который был ориентирован на желтую болванку все эти годы».





По словам Бурляева, хорошие картины уже появляются на российских экранах. Однако создатели фильмов должны вспоминать «духовно богатое» советское кино и ориентироваться на него.





«И мы это вспомним и будем делать фильмы, спасительные для мира», — уверен Бурляев.





Он также «рекомендует» пересмотреть отношение к «Оскару» всем, кто до сих пор называет эту премию главной наградой в киноиндустрии: «Ждать от них нам нечего. «Оскар» выродился».





Фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана, рассказывающий о жизни американского физика Роберта Оппенгеймера и создании им ядерного орудия, взял статуэтку «Оскар» в номинации «Лучший фильм» в 2024 году. 96-я церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе 11 марта. Помимо этого, байопик удостоился победы в номинациях за лучшую музыку, лучший монтаж и лучшую операторскую работу. Титул лучшего актера завоевал Киллиан Мерфи, сыгравший главную роль в «Оппенгеймере», а Роберт Дауни — младший, также задействованный в картине, стал лучшим актером второго плана.





Главный конкурент «Оппенгеймера» — фильм «Барби» — удостоился победы лишь в одной номинации — за лучшую песню (What was I made for), которую исполнил Райан Гослинг.





За звание лучшего фильма, кроме двух перечисленных, также боролись «Американское чтиво», «Анатомия падения», «Зона интересов», «Бедные-несчастные», «Прошлые жизни», «Маэстро», «Убийцы цветочной луны» и «Оставленные».