«Я просто возьму автомат и пойду воевать!»: российские артисты рассказали, верят ли они в близость войны с НАТО

Конечно, мы еще пытаемся выпрыгнуть, еще пытаемся вычесать вшей… Это про тех, кто поддерживает ту сторону — цифровую. Но мы уже в воронке, и это не остановить.

Идет война против самого русского духа! Там русский дух, там Русью пахнет… Хотя убить его невозможно.





Это не национальность. Это наднациональность. Это выше! Это люди, которые сражаются не за деньги, не за цифру, и поэтому мы победим.

Что мы будем делать, если начнется война? Будем воевать за Господа нашего Иисуса Христа. Других вариантов нет. Дрожать в бункере — не для нас.

Хотя мы уже воюем! Это со стороны может показаться, что мы медлим. Потому что телевидение принадлежит цифре — и возникает ощущение, что страна в постирочной.





Но этот переломный момент — он все равно наступит!

Прохор Шаляпин, певец, финалист проекта «Фабрика звезд — 6»:

Я верю в лучшее. Верю в Путина. В то, что он сможет вырулить в любой сложной ситуации и отстоять интересы и безопасность нашей страны и без глобальных войн.

Со стороны России нет и не было угроз ни Европе, ни здравомыслящему миру в целом. Мы всегда за диалог. За справедливость и за равноправие стран. Мы — не колония Запада, а суверенное государство. С нами надо договариваться, уважать нас и наши интересы, а не лезть в наши внутриполитические дела.

Просто правящим элитам золотого миллиарда планеты Земля нужны российские ресурсы. И чтобы задарма, как при Ельцине. Они хотят, чтобы у нас была разруха. Революция и вымирание.

Тогда их все устраивало. Все шло по их плану. Но пришел Путин, поднял страну с колен, обозначил наши суверенные границы — и мы наконец-то стали продавать природные ресурсы по их рыночной цене.