«Я просто возьму автомат и пойду воевать!»: российские артисты рассказали, верят ли они в близость войны с НАТО

Любые разговоры о войне — это всегда паника. Одни сразу бегут снимать деньги, другие запасаются гречкой. Третьи выясняют, где ближайшее убежище. А думают ли об этом наши артисты? Слово Вадиму Цыганову, Прохору Шаляпину, Татьяне Тишинской и Сергею Селину!
Вадим Цыганов, продюсер, композитор:
Мое мнение таково: конфликт неизбежен, и мы живем при последних временах. Они дадут F-16, дадут «длинные бомбы», которые летают на дальние расстояния, и все пойдет по сценарию, который описан в Библии.
Может быть, мы чуть-чуть передохнем, опять сделаем отход на лучшие территории, как это было с Херсоном. Будет какой-то договорняк. Потому что мы являемся одной финансовой системой — долларовой! Но эта война все равно неизбежна.
У нас одна матрица! Мы больше не в китайской, у нас нет альтернативы. Мы находимся в мировом экономическом и идеологическом узле.
Конечно, мы еще пытаемся выпрыгнуть, еще пытаемся вычесать вшей… Это про тех, кто поддерживает ту сторону — цифровую. Но мы уже в воронке, и это не остановить.
Идет война против самого русского духа! Там русский дух, там Русью пахнет… Хотя убить его невозможно.
Это не национальность. Это наднациональность. Это выше! Это люди, которые сражаются не за деньги, не за цифру, и поэтому мы победим.
Что мы будем делать, если начнется война? Будем воевать за Господа нашего Иисуса Христа. Других вариантов нет. Дрожать в бункере — не для нас.
Хотя мы уже воюем! Это со стороны может показаться, что мы медлим. Потому что телевидение принадлежит цифре — и возникает ощущение, что страна в постирочной.
Но этот переломный момент — он все равно наступит!
Прохор Шаляпин, певец, финалист проекта «Фабрика звезд — 6»:
Я верю в лучшее. Верю в Путина. В то, что он сможет вырулить в любой сложной ситуации и отстоять интересы и безопасность нашей страны и без глобальных войн.
Со стороны России нет и не было угроз ни Европе, ни здравомыслящему миру в целом. Мы всегда за диалог. За справедливость и за равноправие стран. Мы — не колония Запада, а суверенное государство. С нами надо договариваться, уважать нас и наши интересы, а не лезть в наши внутриполитические дела.
Просто правящим элитам золотого миллиарда планеты Земля нужны российские ресурсы. И чтобы задарма, как при Ельцине. Они хотят, чтобы у нас была разруха. Революция и вымирание.
Тогда их все устраивало. Все шло по их плану. Но пришел Путин, поднял страну с колен, обозначил наши суверенные границы — и мы наконец-то стали продавать природные ресурсы по их рыночной цене.
Мы стали экономически развиваться! И я уверен, что это главная причина их бесконечных атак на ситуацию в нашей стране. Попытка дестабилизировать общество различными антироссийскими вбросами и разжечь революцию, подключив идеологию фашизма и национализма как на территории России, так и в бывших советских республиках.
Но наша страна с Божьей помощью обрела настоящего лидера. Сильного, волевого и сдержанного. Который ни перед кем не прогибается и наилучшим образом отстаивает наши интересы. Так что никаких войн с Европой у нас не будет. Кишка тонка у них на нас нападать! А мы лишь заканчиваем войны и никогда их не начинаем.
Да и кто осмелится поднять руку на такую огромную державу?! Поэтому за ближайшие шесть лет я абсолютно спокоен.
Татьяна Тишинская, певица шансона:
Были ли мысли подумать о бункере? А вы знаете — нет. Во-первых, я ни секунды не сомневаюсь в нашей победе. А во-вторых, я человек верующий. И знаю, что никакой бункер не спасет.
Многие мои знакомые уже на фронте. И для меня удивление, что среди ребят очень много добровольцев. Я думала, что они мобилизованы. Но оказывается, нет. Люди просто идут и воюют.
Сердце кровью обливается, когда думаешь, как они там...
К слову, мой законный муж — украинец, и теперь мы враги. Конечно, мы иногда созваниваемся. Но это такие глупые созвоны, когда и мне нечего сказать, и ему.
Но я думаю, что это скоро закончится. Потому что цель Америки проста — ослабить Европу. Ну вот как я думаю, женщина, блондинка. Хотя сама Америка не страдает.
Ну от мигрантов. Ну, цены поднялись. А так — все как всегда. Они как сидели в своих фастфудах, так и сидят.
Поэтому всем здоровья, любви и мирного неба над головой. А мы будем ждать, когда все разрешится. Бежать за границу, как это сделали мои коллеги, — не вариант. Нас там не ждут!
Сергей Селин, заслуженный артист РФ:
Что я буду делать? Если коротко, я возьму автомат и пойду воевать — поскольку я служил в действующей Российской армии и был командиром взвода.
Так что этот вопрос не ко мне. Я просто возьму автомат и пойду воевать!