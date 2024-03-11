Стоит ли смотреть оскароносный фильм про Мариуполь? Очевидцы событий не спешат

Фильм «20 дней в Мариуполе» украинского режиссера Мстислава Чернова был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучшее документальное кино». Это первая в истории Украины награда от Американской киноакадемии. Однако свидетели событий в Мариуполе отнеслись к этой картине довольно равнодушно. Военный корреспондент Максим Фадеев и «мариупольская Мадонна» Марианна Вышемирская считают его частью западной пропаганды. В отличие от них блогер и иностранный агент Александр Штефанов полагает, что этот фильм достоин внимания.





Действие картины разворачивается в феврале 2022 года. Тогда на протяжении трех месяцев российские войска вели ожесточенные бои с украинскими солдатами, а также с батальоном «Азов»*, который, прикрываясь мирными гражданами, удерживал завод «Азовсталь». В мае последний опорный пункт ВСУ все-таки пал.





Во время боев за город иностранный корреспондент сфотографировал Марианну Вышемирскую возле разрушенного роддома, после чего фото «мариупольской Мадонны» разлетелось по всему миру. Автор «20 дней» Чернов также использовал знаменитые кадры с ней в своей работе.





«Фильм не смотрела и номинацию тоже. Я занята более важными делами: работой, гуманитарными инициативами и времяпровождением с близкими в честь дня рождения ребенка», — рассказала молодая мама. — Что касается этого парада лицемерия — он мне неинтересен. Всем изначально было ясно, чем он закончится».





Вышемирская также не будет реагировать на использование кадров с ней в фильме: «Не ищу поводов для реакций. Пока они работают над пропагандой, я работаю над тем, чтобы помочь людям».





Сейчас Марианна Вышемирская живет в России и занимается волонтерской деятельностью.





Автор фильма «У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца» Максим Фадеев считает, что фильм Чернова вписывается в политизированную повестку премии: «Если отследить все номинации на «Оскар» за документальные фильмы в последние 15 лет, то будет понятна тенденция:





— фильм о первом Майдане («Майдан», 2014, победил на Международном фестивале фильмов о правах человека в Нюрнберге);

— фильм о втором Майдане («Зима в огне», 2015, номинирован на «Оскар»);

— фильм об «арабской весне» («Площадь», 2013, номинирован на «Оскар»);

— фильм о сирийской войне («Белые каски» 2017, получил премию «Оскар);

— фильм о Мариуполе», — сказал режиссер-документалист.





«20 дней» показывает страдания и жертвы обычных людей во время боев, режиссер даже снимает мертвых детей. Фадеев считает, что такой подход могли бы перенять и российские журналисты: «Да — надо показывать. Зрители часто не представляют себе, что такое война, что переживают люди в Донбассе и в зоне СВО».





Автор фильма «Обыкновенная денацификация» о жизни на освобожденных территориях Александр Штефанов (признан иноагентом на территории РФ) считает, что «20 дней в Мариуполе» — прекрасная работа документалиста.





Чернов снял материал прямо посреди штурма города и запечатлел очень много уникальных моментов, поэтому картина очень трогательная, считает Штефанов.

Блогер уверен, что премия «Оскар» заслуженная, «это точно один из лучших документальных фильмов 2023 года». Сравнивая его с работами российских журналистов, он выделил фильм Максима Фадеева «У края бездны».

Штефанов отметил, что фильм Фадеева — это взгляд с другой стороны, потому что «У края бездны» фокусирует внимание зрителя на судьбе солдат. Автор буквально идет следом за штурмовыми группами Вооруженных сил России. Чернов же снимал с территории, контролируемой ВСУ.

Иноагент не берется судить, какой фильм лучше, но думает, что массовому зрителю будут ближе страдания мирных жителей, а не солдат, штурмующих город.





Первым и единственным отечественным фильмом, получившим премию «Оскар» как лучший документальный, стал «Разгром немецких войск под Москвой». Однако, несмотря на отсутствие российских картин на премии, регулярно выигрывают и номинируются фильмы, связанные с Россией.





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