«А перед глазами девочка в веснушках!»: Рома Жиган спел для детей Мариуполя

— Самое сильное впечатление?





— Сложно сказать. Там все — сплошное «впечатление»! Наверное, постоянные звуки канонады. Когда ты засыпаешь под взрывы. Либо наши стреляют, либо арта работает. Либо отрабатывает наша ПВО.





— Страшно?





— Нет, на второй или третий день ты уже не обращаешь внимания. Люди живут так на протяжении девяти лет, а ты только приехал и уже сидишь на измене?





— Вы сказали про детей. А откуда они? И сколько им лет?





— Это дети из мариупольской школы «Невская»; учащиеся первых-седьмых классов. Совсем ребятишки!





Кстати, перед началом выступления мне сказали: «Ром, а может, без ультрапатриотики? Потому что они уже видели все, и им может быть больно». Но когда я начал петь «Русские идут», все ребята сразу достали телефоны и зажгли фонарики.





Это было просто до слез! Они знают, что такое война. Они видели разрушенный Мариуполь.





Я говорю, а на меня накатывает — так тяжко это вспоминать!