Как фильм «20 дней в Мариуполе» искажает реальность: мнение режиссера сериала «20/22»

Премией «Оскар» в 2024 году в номинации «Лучший документальный фильм» была награждена работа украинского журналиста Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» — в ней авторы демонстрируют кадры жизни простых людей в осажденном городе. Режиссер сериала об СВО «20/22» Андрей Симонов в беседе с Daily Storm сказал, что украинская картина — сугубо пропагандистская работа, а российские киноленты намного честнее и разнообразнее показывают те же события.





— Вы смотрели фильм «20 дней в Мариуполе»? Что можете о нем сказать?





— Да, смотрел. Иногда бывает иллюзия, что документальный фильм является безусловной правдой, поскольку фиксирует реальное событие — это произошло, это сняли, это смонтировали, значит, это является реальностью. В действительности это не так, потому что документальный фильм — это тоже художественная картина, и за счет монтажа, за счет сопоставления кадров формируется определенный образ события.





Картина Чернова является сугубо пропагандистским продуктом под определенную аудиторию.





Грубо говоря, «20 дней» бьет в одну точку, говорит как бы: «Русские плохие, от снарядов умирают дети, а вот еще дети, а вот еще женщина, о боже, о боже, как же так?!»





Показывая «20 дней в Мариуполе», от меня хотят получить определенную реакцию. Может быть, я даже поплакал бы в каких-то местах, но уже после 15-20 ударов в одну точку эмоции начинают притупляться. И ты понимаешь, что тебя просто ведут в определенную сторону.





В «20 днях» абсолютно не демонстрируются боевые действия, которые велись в Мариуполе на тот момент. Их как будто нет. Нам показывают убитых и раненых, но откуда они взялись?





Когда мы общались на местах, свидетельствовали о том, что бойцы «Азова»* и солдаты ВСУ уничтожали достаточно регулярно мирное население, украинцы использовали жителей для провокаций.





Но в целом мое отношение таково: это вражеская пропаганда, которая формирует реальность под себя. Фильм формирует картину, удобную пропаганде, за которую ей платят.

— Как вы считаете, стоит ли приемы из этого фильма перенимать в российском документальном кино? Например, использование тишины или определенных звуков, мелодий?





— Да, это традиционные приемы документального кино. То есть это нельзя назвать журналистикой. Если с такой же манерой подачи выпустить фильм по федеральному каналу, то зрителю будет тяжело это воспринять.