Производитель китайских автомобилей Haval отзывает свыше 32 тысяч машин, выпущенных в России

Китайская компания, владеющая маркой Haval, отзовет более 32 тысяч автомобилей (32 156), выпущенных в России. На эту меру решили пойти из-за проблем с электрикой, которые были обнаружены в машинах. Об этом сообщил Росстандарт.





Модели Haval F7 и Haval F7x были проданы россиянам с 1 декабря 2022-го по 27 декабря 2023 года. Владельцев уведомят по телефону или письмом. Ремонт будет бесплатно проведен в официальных дилерских центрах, подчеркнули в регуляторе.





В Тульской области был построен автозавод Haval. Он стал первым опытом производства китайских автомобилей в России. Об этом рассказывал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.





В марте 2023-го стало известно, что МВД России заключило два контракта на поставку 133 китайских автомобилей Haval и потратило на это 323 миллиона рублей. Эти данные появились на сайте госзакупок.