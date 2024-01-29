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Премьер-министр Грузии Гарибашвили заявил, что уходит в отставку
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Он снова станет председателем партии «Грузинская мечта» undefined
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Премьер-министр Грузии Гарибашвили заявил, что уходит в отставку

Он снова станет председателем партии «Грузинская мечта»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили официально подтвердил, что подаст в отставку. Отмечается, что на пост главы правительства будет представлена кандидатура главы правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе. 


Гарибашвили 41 год. Кресло премьера страны он занимает с 22 февраля 2021 года.


Также Гарибашвили был министром обороны Грузии (2019-2021), премьер-министром (2013-2015) и председателем партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» (2013-2015), а также главой МВД (2012-2013). 


После начала российской спецоперации на Украине политик заявил, что Грузия не будет вводить санкции против России из-за «прагматичных соображений». Это привело к акциям протеста среди оппозиции. 

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#отставка #грузия #политика
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