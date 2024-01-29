На портале мэра Москвы появился раздел, посвященный президентским выборам

Раздел, посвященный выборам президента России в марте 2024 года, появился на портале мэра и правительства Москвы. В публикации на сайте отмечается, что раздел объединяет информацию о процедуре выборов, способах голосования и всех нововведениях.





Также на mos.ru размещена электронная карта с адресами избирательных участков. В личном кабинете будет специальный сервис, с помощью которого москвичи смогут проверить доступный им способ голосования.





Отдать свой голос за кандидата можно как на избирательном участке, так и онлайн. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Жителям столицы не нужно заранее подавать заявку, если они решили прибегнуть к электронному голосованию, а вот в других регионах необходимо регистрироваться заблаговременно.





Возможность проголосовать лично также никто не отменял — избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 все три дня. Проголосовать можно будет на любом из них. Для этого на участках разместят специальные терминалы, выдающие электронные бюллетени.