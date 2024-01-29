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Боррель признал, что санкции ЕС против России оказались неэффективны
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Он подчеркнул, что на Западе «не видят свет в конце украинского туннеля» undefined
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Боррель признал, что санкции ЕС против России оказались неэффективны

Он подчеркнул, что на Западе «не видят свет в конце украинского туннеля»

Глава внешнеполитической службы Европейского Союза Жозеп Боррель признал, что санкции ЕС не оказали должного действия на Россию и ее оборонную промышленность. Запад ожидал другого эффекта от рестрикций, отметил он. 


По словам главного дипломата Евросоюза, хотя обширные санкции «ослабили российскую военную машину», но она все же существует. Боррель добавил, что «бои только усиливаются, и мы не видим свет в конце украинского туннеля». 


29 января ЕС продлил ограничения в отношении России до 31 июля 2024 года. Всего с начала СВО против РФ было введено 12 пакетов санкций. 


Заметка дополняется 

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#боррель #евросоюз #санкции
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