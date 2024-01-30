В Минобороны России отчитались о ликвидации 21 украинского беспилотника

Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 21 беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями.





Уточняется, что над Крымом сбито 11 дронов, над Белгородской областью — пять, над Брянской — три, над Калужской и Тульской — по одному БПЛА.





По словам губернатора Калужской области, обломки сбитого БПЛА упали на крышу технической нежилой постройки. Возгораний и пострадавших нет.





В других регионах о серьезных повреждениях или пострадавших не сообщается.





Заметка дополняется