Новости
Новости 18+
St
В Минобороны России отчитались о ликвидации 21 украинского беспилотника
18+
По предварительной информации, никто не пострадал undefined
Новости

В Минобороны России отчитались о ликвидации 21 украинского беспилотника

По предварительной информации, никто не пострадал

Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 21 беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями.


Уточняется, что над Крымом сбито 11 дронов, над Белгородской областью — пять, над Брянской — три, над Калужской и Тульской — по одному БПЛА.


По словам губернатора Калужской области, обломки сбитого БПЛА упали на крышу технической нежилой постройки. Возгораний и пострадавших нет.


В других регионах о серьезных повреждениях или пострадавших не сообщается. 


Заметка дополняется 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#беспилотник #всу #пво #бпла
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии