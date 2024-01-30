Компания Илона Маска Neuralink впервые вживила чип в мозг человека

Компания американского изобретателя и инженера Илона Маска Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека. По словам предпринимателя, опыт состоялся 28 января и прошел хорошо. Об этом он сообщил в соцсетях.





Отмечается, что, по первым данным, показатели работы прибора выглядят многообещающе.





В июне 2023 года Маск рассказал, что первым реципиентом мозгового чипа-импланта Neuralink станет человек, страдающий параличом нижних конечностей. Впервые о наборе испытуемых для участия в экспериментах по «чтению мысли» с помощью мозгового импланта бизнесмен объявлял в 2019-м.





Neuralink Маск основал в 2016-м. Компания разрабатывает нейрочипы для связи мозга с компьютером.