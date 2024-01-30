Двое детей и трое взрослых погибли в массовом ДТП в Оренбургской области

Пять человек стали жертвами массового ДТП в Оренбургской области. Авария произошла на 34-м километре трассы Р-239. Там столкнулись три легковушки и грузовик.





В МЧС сообщили, что деблокировали пострадавших и погибших, зажатых в поврежденных автомобилях. Всего были задействованы 21 сотрудник ведомства и восемь единиц техники.





Утром 29 января автобус вез 15-летних хоккеистов домой в Новоуральск с соревнований в Уфе. На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла авария. По предварительной информации, у автобуса лопнуло колесо и он лоб в лоб столкнулся с легковушкой.





Один из погибших — тренер местной команды «Кедр». Мужчина скончался от полученных травм по дороге в больницу. Еще трое жертв — водитель и пассажиры легковушки.