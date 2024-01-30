Фигуристы из США получат золотые медали Олимпиады в Китае после дисквалификации Валиевой

США получат золотые медали Олимпиады-2022 из-за дисквалификации Камилы Валиевой. На тех соревнованиях американцы получили серебро, а золото досталось российской сборной. Информацию подтвердили в Ассоциации фигурного катания США и в Национальном олимпийском комитете Штатов. Также стало известно, что Международный союз конькобежцев присудил сборной России третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине.





29 января Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за допинга. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд. Юная фигуристка может обжаловать вердикт CAS в Федеральном суде Швейцарии в течение 30 дней.





Россиянка сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат «Триметазидин» 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль.





Дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать Валиеву и аннулировал только победу на чемпионате России 2022 года, но позже Международный союз конькобежцев и Всемирное антидопинговое агентство поочередно подали апелляции в CAS на оправдательный вердикт РУСАДА, настаивая на длительной дисквалификации фигуристки.