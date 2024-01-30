Медведев заявил, что вопрос по «спорным территориям» с Японией закрыт навсегда

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «никто не против мирного договора» с Японией. Однако он напомнил, что «территориальный вопрос» закрыт в соответствии с Конституцией РФ навсегда.

Политик отметил, что Курильские острова «будут активно развиваться». Он также допустил «размещение там нового оружия».





Медведев подчеркнул, что российской стороне «глубоко наплевать на чувства японского народа». Он добавил, что «это — не «спорные территории», это — Россия».





Мирный договор между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны не был подписан из-за нерешенного вопроса по поводу Курильских островов.





Япония претендует на Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.



