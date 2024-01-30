Драматурга Александра Гельмана сбила машина в Москве

Машина сбила драматурга Александра Гельмана на Тверском бульваре в Москве, сейчас он находится дома. Инцидент случился 29 января, сообщил РБК сын пострадавшего Павел.





Он также уточнил, что «сейчас он дома, в гипсе». По его словам, состояние отца оценивается как «нормальное». По данным Telegram-каналов, мужчина получил переломы ног.





8 января поэта Льва Рубинштейна сбила машина на переходе недалеко от его дома на улице Образцова в Москве. Литератора экстренно госпитализировали и подключили к ИВЛ после сложной операции.





Однако спасти его не удалось, 14 января Рубинштейн скончался в больнице. Ему было 76 лет.