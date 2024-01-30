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Драматурга Александра Гельмана сбила машина в Москве
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Мужчине 90 лет undefined
Новости

Драматурга Александра Гельмана сбила машина в Москве

Мужчине 90 лет

Машина сбила драматурга Александра Гельмана на Тверском бульваре в Москве, сейчас он находится дома. Инцидент случился 29 января, сообщил РБК сын пострадавшего Павел. 


Он также уточнил, что «сейчас он дома, в гипсе». По его словам, состояние отца оценивается как «нормальное». По данным Telegram-каналов, мужчина получил переломы ног. 


8 января поэта Льва Рубинштейна сбила машина на переходе недалеко от его дома на улице Образцова в Москве.  Литератора экстренно госпитализировали и подключили к ИВЛ после сложной операции. 


Однако спасти его не удалось, 14 января Рубинштейн скончался в больнице. Ему было 76 лет. 

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#авария #москва #дтп
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