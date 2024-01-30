МИД РФ: Никакой вербовкой непальцев Россия не занимается, они добровольно идут в армию

Министр иностранных дел Непала Нараян Пракаш Сауд 26 января обвинил власти России в «вербовке» своих соотечественников на СВО и призвал отослать их на родину. В МИД РФ сообщили, что непальцы добровольно вступают в ряды Российской армии.





«Никакой так называемой вербовкой непальцев для нашей армии Россия не занимается. Если отдельные граждане Непала и подписывают контракты с Минобороны России, то делают это сугубо добровольно, по собственной инициативе», — рассказали Daily Storm представители российского МИД.





По их словам, непальские коллеги уже просили способствовать расторжению армейских контрактов. Данным обращением будет заниматься Министерство обороны России.





«Стремление министра Сауда оказывать содействие своим соотечественникам естественно и понятно. МИД Непала действительно обращался к нам с просьбой помочь в расторжении соответствующих контрактов с непальскими гражданами и содействовать в решении сопутствующих вопросов. Неоднократно доводили до сведения Катманду, что данная тематика не находится в компетенции МИД России. Ее целесообразно обсуждать напрямую с Министерством обороны России, куда МИД безотлагательно передает все поступающие от непальских властей запросы», — поделились в российском ведомстве.





Министр иностранных дел Непала Нараян Пракаш Сауд 26 января в интервью Associated Press сказал, что власти страны обратились в российское министерство с просьбой выслать участвующих в СВО непальцев в родные края, а также попросили репатриировать тела погибших. По его словам, в ведении Российской армии находятся около 200 непальцев, 14 из которых погибли. Семьям скончавшихся сограждан, по мнению министра, Россия должна выплатить денежные компенсации. Также, как утверждает Сауд, пятеро военнослужащих из Непала сейчас находятся в плену ВСУ. Он призвал российскую сторону «принять меры по их освобождению».