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Бабурин после подачи подписей в ЦИК отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке
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Он призвал поддержать Путина undefined
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Бабурин после подачи подписей в ЦИК отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке

Он призвал поддержать Путина

Лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента РФ. Он также призвал россиян объединиться вокруг кандидатуры действующего президента России Владимира Путина. 


Ранее 30 января Бабурин представил в Центризбирком РФ документы и подписи избирателей в свою поддержку для регистрации на выборах президента.


29 января ЦИК РФ зарегистрировал Путина кандидатом на предстоящие выборы президента России. По результатам проверки подписей из 315 тысяч недействительными признали 91 подпись. ЦИК проголосовал за его регистрацию единогласно.


Выборы президента России планируют провести с 15 по 17 марта 2024 года. Путин идет на них самовыдвиженцем.

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Памфилова озвучила слоган предстоящих выборов президента России

Они пройдут 15, 16 и 17 марта 29 января 2024
Dailystorm - Памфилова озвучила слоган предстоящих выборов президента России
#цик #выборы президента #бабурин
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