В Москве создан общественный штаб по наблюдению за выборами

На заседании Общественной палаты Москвы (ОПМ) было принято решение о создании в столице общественного штаба по наблюдению за выборами президента России. Возглавил штаб председатель комиссии ОПМ по развитию гражданского общества и общественному контролю Вадим Ковалев. Его кандидатура была единогласно поддержана.





Ранее он возглавлял штаб на выборах мэра Москвы в сентябре 2023 год и штаб на выборах муниципальных депутатов в 2022 году.





Ковалев подчеркнул, что главная задача штаба — обеспечение максимальной открытости и прозрачности избирательного процесса. С этой целью формируется корпус наблюдателей, часть из которых работают непосредственно на участках, а другие посменно в круглосуточном режиме ведут видеонаблюдение из штаба, рассказал он.





Заместителями руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами стал председатель экспертного совета ОПМ по социальным исследованиям и мониторингу настроения москвичей Александр Асафов. Он будет курировать информационное сопровождение. Илья Массух, председатель комиссии по развитию отечественных ИТ-решений и технологий в концепции «Умного города», возглавит электронный штаб.





На выборах президента жителям столицы будут доступны дистанционный и традиционный способы голосования. Оформлять никаких документов не нужно.





Проголосовать в режиме онлайн можно будет с 08:00 15 марта до 19:59 17 марта. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 все три дня.





Для онлайн-голосования также необходимо иметь постоянную регистрацию в Москве и полную учетную запись на портале mos.ru.





На всех участках будут расположены специальные терминалы, выдающие электронные бюллетени (ТЭГ). Можно будет проголосовать и с помощью бумажных бюллетеней.





Жители других регионов тоже смогут проголосовать на участках в столице. Для этого до 11 марта необходимо прикрепиться к московскому избирательному участку на портале «Госуслуги», в любом центре «Мои документы» или в территориальных избирательных комиссиях.