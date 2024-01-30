В ГУ ФСИН по Красноярскому краю рассказали, как заключенные убирают мусор и метут улицы города

В Главном управлении ФСИН по Красноярскому краю назвали плюсы работы заключенных на улицах города. Красноярск, как и другие населенные пункты России, столкнулся с трудностями при уборке снега. 25 января мэр Владислав Логинов предложил привлечь осужденных для решения проблемы.





Как рассказали Daily Storm в региональном главке ФСИН, заключенные метут улицы, убирают мусор и разбирают здания уже несколько лет. Ежедневно на работу в город выходят 100 осужденных, которые отбывают наказание в колонии-поселении №19 или приговорены к принудительным работам.





«Руководство коммунальных предприятий довольно осужденными: они выходят на работу без опозданий, выполняют свою работу качественно, не нарушают трудовую дисциплину, так как дорожат своим местом. Любое нарушение чревато для осужденных не только потерей работы, но и дисциплинарными взысканиями», — заявили Daily Storm в пресс-службе ведомства.





Работают заключенные на основании договоров между ГУ ФСИН и организациями. Предприятия предоставляют спецодежду, поэтому они не выделяются из общей массы. Осужденных контролируют сотрудники ФСИН — так положено по закону, подчеркнули представители управления.





«Продолжительность рабочего времени составляет не более восьми часов, заработная плата — не ниже МРОТ», — добавили в пресс-службе.





Отмечается, что в первую очередь работа предоставляется тем осужденным, которые должны возместить ущерб по приговору суда.