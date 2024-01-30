«Выиграют все»: отельер оценил идею ввести невозвратные тарифы в гостиницах России

В российских отелях и гостиницах могут появиться невозвратные тарифы, следует из утвержденной правительством дорожной карты. Регулироваться они станут федеральным законом, который должен быть разработан к апрелю нынешнего года, а осенью внесен в Госдуму. Подобная идея кабмина — правильная, и от этого выиграют все, заявил в беседе с Daily Storm член Федерации рестораторов и отельеров России Александр Марков. Он считает, что это позволило бы снизить стоимость размещения для гостей и уменьшить риски отмены бронирования номеров.





«Безусловно, отельерам гибкость тарифов нужна. Они сейчас практически ничем не защищены от отмены брони и, соответственно, номер у них простаивает. Если такой инструмент появится — для отельного бизнеса это плюс. Можно будет устанавливать более низкие цены при раннем бронировании и какие-то акции», — сказал Марков.





Собеседник назвал эту инициативу «хорошей для гибкости цен». Отвечая на вопрос, насколько стоимость размещения может стать дешевле, эксперт пояснил: «Снижение — это всегда средняя температура по больнице. Ценовая политика в отелях одинаковой звездности может очень сильно отличаться. Конечно, снижение цен будет при раннем бронировании, но здесь все зависит от многих операционных показателей каждого отеля. Потому что его окупаемость достаточно невысокая, а период окупаемости составляет 15 и более лет».





Ожидается, что при вступлении закона в силу забронировать номер по невозвратному тарифу будет дешевле, чем по возвратному. Но в случае незаселения с посетителей могут взыскать штраф, например, в размере стоимости проживания за первые сутки.





Сейчас по невозвратным тарифам можно купить билеты на поезд или самолет. РЖД в этом случае снижает стоимость поездки на 20%, но если человек передумал ехать — в таком случае стоимость проезда не возвращается. При невозвратном тарифе приобрести авиабилеты можно дешевле даже в два раза. Однако данный вариант подходит лишь людям, уверенным в себе и своих планах.