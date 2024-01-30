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Путин за шесть лет заработал 67,5 миллиона рублей
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В его собственности имеется одна квартира и гараж в Санкт-Петербурге undefined
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Путин за шесть лет заработал 67,5 миллиона рублей

В его собственности имеется одна квартира и гараж в Санкт-Петербурге

Действующий президент России и кандидат-самовыдвиженец на предстоящие выборы главы государства Владимир Путин за шесть лет заработал 67,5 миллиона рублей. Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата опубликованы на сайте ЦИК РФ. 


Речь идет о зарплате, доходах от ценных бумаг и вкладов. Также в эту сумму включены пенсия и деньги от продажи имущества. 


Из декларации следует, что в собственности президента имеется одна квартира (77 квадратных метров) и гараж (18 квадратных метров) в Санкт-Петербурге. 


В личном автопарке российского лидера числятся три машины — ГАЗ М21 (1960 года выпуска), ГАЗ М21 (1965 года выпуска), «Нива» (2009 года выпуска), а также автоприцеп «Скиф» (1987 года выпуска). Кроме того, у Путина есть 230 акций номинальной стоимостью 11,81 рубля каждая в Банке Санкт-Петербург.


Путин идет на выборы президента как самовыдвиженец. Провести их планируют с 15 по 17 марта 2024 года.

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#владимир путин #цик #имущество
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