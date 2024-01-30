В Удмуртии девушка погибла в массовом ДТП, еще шесть человек пострадали

Шесть человек получили травмы, девушка погибла в результате столкновения пяти легковых автомобилей в Удмуртии. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России.





Сообщение об аварии поступило в 16:00 по местному времени (15:00 мск). ДТП случилось на дороге Ижевск — Воткинск, близ поворота на детский лагерь «Елочка».





Уточняется, что погибшей было 25 лет. Причины и обстоятельства устанавливают сотрудники полиции, подчеркнули в МЧС.





Ранее 30 января пять человек стали жертвами массового ДТП в Оренбургской области. Авария произошла на 34-м километре трассы Р-239. Там столкнулись три легковушки и грузовик.





Известно, что в числе жертв ДТП двое несовершеннолетних. Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести.