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Масон Андрей Богданов вышел из президентской гонки
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Выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости объяснил, что снялся с выборов из-за открытого иностранного счета undefined
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Масон Андрей Богданов вышел из президентской гонки

Выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости объяснил, что снялся с выборов из-за открытого иностранного счета

Великий мастер (глава) Великой ложи России, политтехнолог Андрей Богданов подал в Центризбирком заявление о выходе из президентской гонки, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. Это произошло после того, как Богданов представил подписные листы, собранные в поддержку его кандидатуры на выборах. Сам выдвиженец объяснил, что решил сняться с выборов из-за нескольких незакрытых зарубежных счетов.


Богданов сказал журналистам в ЦИК, что не хотел нагружать Центризбирком проверкой подписей. На вопрос, кого он поддержит на выборах президента в марте, он ответил, что его никто не просил о снятии кандидатуры из предвыборной гонки и пока он никого не поддерживает.


Центризбирком признал Богданова утратившим статус кандидата на выборах президента. Решение принято единогласно членами комиссии единогласно.


До объявления о выходе из гонки Богданов заявил, что не рассчитывает на победу на президентских выборах, ведь «чтобы поднять узнаваемость даже на 10%, нужны годы, деньги и раскрутка». Основатель и выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости намерен использовать президентскую кампанию для повышения узнаваемости своей партии перед выборами в Госдуму в 2026 году. 


Накануне, 30 января, о выходе из президентской гонки объявил лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. Он призвал россиян объединиться вокруг кандидатуры действующего главы государства Владимира Путина. 

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#цик #выборы президента #рф
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