«Не думаю, что это возможно»: в СПЧ порассуждали о вероятности отправки осужденных за тяжкие преступления на СВО без помилования

Глава Cовета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил Daily Storm, что отправка осужденных по статьям за тяжкие преступления на СВО без помилования, скорее всего, невозможна. Ранее Член СПЧ Ева Меркачева рассказала в своем Telegram-канале, что в Совет поступили два обращения от пожизненно осужденных граждан, которые добиваются отправки на службу в зоне проведения спецоперации.





Валерий Фадеев сообщил, что пока ему не приходили такие обращения от пожизненно осужденных.





Daily Storm поинтересовался у Фадеева, часто ли в Совет обращаются граждане, совершившие тяжкие преступления, и могут ли они участвовать в спецоперации без помилования, а после службы вернуться назад в места лишения свободы.





«Вряд ли это возможно. Не думаю, что это возможно организационно и в правовом отношении, конечно, это невозможно. Поэтому и введена процедура помилования. А как вы [мобилизуете] заключенного — под охраной его придется отправлять в зону боевых действий, как иначе?» — ответил председатель СПЧ.





С июня 2023 года в России действует закон, по которому осужденные за преступления небольшой или средней тяжести могут быть освобождены от уголовной ответственности, если заключат контракт на военную службу в Вооруженных силах РФ.





Также в июне президент России Владимир Путин подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных — участников СВО.