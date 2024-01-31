Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий возможность конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России (статья 207.3 УК). Депутаты единогласно поддержали поправки — за проголосовали 377 членов нижней палаты парламента.





Законопроектом вносятся изменения в статью 104.1 УК (конфискация имущества). Там расширяется перечень преступлений, по которым на основании обвинительного приговора предусматривается конфискация имущества, полученного в результате совершения этих правонарушений. Кроме фейков об армии, это публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (280.4 УК).





За преступления против безопасности РФ будут лишать имущества, если оно используется для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества. К деятельности, направленной против безопасности России, отнесут, в частности, диверсию, неисполнение приказа, получение или дачу взятки, бандитизм. Конфискация имущества за перечисленные выше преступления предусмотрена, если они совершены из корыстных побуждений.





В статью 48 УК (лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград) вносится положение о возможности лишать званий и наград за ряд преступлений. Речь идет о фейках о ВС РФ, публичных призывах к экстремизму, осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, публичных действиях, направленных на дискредитацию использования армии.