В Москве в марте 2024 года в девятый раз пройдет акция «Миллион призов»

В Москве в марте 2024 года, во время выборов президента, пройдет акция «Миллион призов». Об этом сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.





По его словам, с идеей провести акцию выступило предпринимательское сообщество. Основной розыгрыш проведут среди участников дистанционного электронного голосования — они смогут выиграть призы по 1000, 3000 и 5000 рублей (один балл равен одному рублю). Их можно обменять на товары и услуги партнеров программы. Из изменений в акции — одним из призов будут умная колонка с женским именем и подписка на онлайн-сервис, сказал Платонов журналистам.





В связи с Годом семьи дополнительные призы предусмотрены для москвичей, голосующих онлайн. Столичные предприниматели предложили разыграть среди московских семей сертификаты номиналом 100 тысяч, 50 тысяч, 25 тысяч и 15 тысяч баллов. Для участия в розыгрыше необходимо, чтобы оба супруга проголосовали онлайн.





С 2020 года программа «Миллион призов» проводилась восемь раз. Ее участниками стали более 12 миллионов москвичей.