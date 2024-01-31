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В МВД опровергли проверку Шамана на пропаганду ЛГБТ и пожелали ему творческих успехов
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Жалобу на певца написал активист Ян Коробков, усмотревший нарушение закона в клипе на песню «Я русский» undefined
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В МВД опровергли проверку Шамана на пропаганду ЛГБТ и пожелали ему творческих успехов

Жалобу на певца написал активист Ян Коробков, усмотревший нарушение закона в клипе на песню «Я русский»

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опровергла информацию о проверке творчества певца Шамана (Ярослава Дронова) на пропаганду ЛГБТ* и оскорбление чувств верующих.


Ирина Волк написала в своем Telegram-канале, что «у полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству». Она пожелала ему профессиональных успехов и, «пользуясь случаем», пригласила в свою авторскую программу «Вам слово» с Ириной Волк» на радиостанции «Милицейская волна».


О проверке творчества Шамана сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». По его информации, заявление с просьбой проверить певца подал активист Ян Коробков. Он усмотрел нарушение закона в клипе на песню «Я русский».


Коробков написал, в частности, что в клипе у Шамана глаза подведены косметическим карандашом. Активист счел, что певец, выступая в клубе по ходу клипа, «счастлив и ему нравится внимание мужчин в толпе». Таким образом, по мнению заявителя, исполнитель подал мужчинам сигнал о привлекательности своего образа. Пропевая слова «я русский», Шаман, как считает Коробков, «создает образ русского человека как гомосексуала».


Кроме того, указывает заявитель, что в гиперссылке на клип на YouTube есть сочетание FAP. На жаргоне это означает «мастурбировать». В аудиодорожке с колокольным звоном в клипе Коробков усмотрел признаки оскорбления чувств верующих.


Коробков в разговоре с «Осторожно, новости» назвал свое заявление в отношении Шамана «постироничным». По словам активиста, он написал жалобу после ужесточения законодательства. Согласно закону о полиции, правоохранители обязаны провести проверку.


*ЛГБТ — движение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ. 

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Dailystorm - Школу в Оренбургской области проверяют из-за книги «Кавказский пленный». Произведение повествует об отношениях российского солдата и боевика
#мвд #shaman #ирина волк #шаман
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