В МВД опровергли проверку Шамана на пропаганду ЛГБТ и пожелали ему творческих успехов

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опровергла информацию о проверке творчества певца Шамана (Ярослава Дронова) на пропаганду ЛГБТ* и оскорбление чувств верующих.





Ирина Волк написала в своем Telegram-канале, что «у полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству». Она пожелала ему профессиональных успехов и, «пользуясь случаем», пригласила в свою авторскую программу «Вам слово» с Ириной Волк» на радиостанции «Милицейская волна».





О проверке творчества Шамана сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». По его информации, заявление с просьбой проверить певца подал активист Ян Коробков. Он усмотрел нарушение закона в клипе на песню «Я русский».





Коробков написал, в частности, что в клипе у Шамана глаза подведены косметическим карандашом. Активист счел, что певец, выступая в клубе по ходу клипа, «счастлив и ему нравится внимание мужчин в толпе». Таким образом, по мнению заявителя, исполнитель подал мужчинам сигнал о привлекательности своего образа. Пропевая слова «я русский», Шаман, как считает Коробков, «создает образ русского человека как гомосексуала».





Кроме того, указывает заявитель, что в гиперссылке на клип на YouTube есть сочетание FAP. На жаргоне это означает «мастурбировать». В аудиодорожке с колокольным звоном в клипе Коробков усмотрел признаки оскорбления чувств верующих.





Коробков в разговоре с «Осторожно, новости» назвал свое заявление в отношении Шамана «постироничным». По словам активиста, он написал жалобу после ужесточения законодательства. Согласно закону о полиции, правоохранители обязаны провести проверку.





*ЛГБТ — движение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ.