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Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 195 российских военных
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Противнику передано столько же его пленных undefined
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Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 195 российских военных

Противнику передано столько же его пленных

В результате переговоров с территории Украины возвращены 195 российских военнопленных, взамен противник получил столько же своих солдат. Вернуть российских бойцов удалось благодаря посредничеству ОАЭ. Об этом сообщило Минобороны РФ.


Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденных военнослужащих доставят в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны, сказано в сообщении ведомства. Всем вернувшимся из плена российским военным оказывают медицинскую и психологическую помощь.


Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь уточнил, что в страну вернулись 207 пленных. Речь идет не только о военных, но и о гражданских лицах.


Это первый обмен после крушения под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76. Катастрофа произошла 24 января. На борту находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен, а также трое сопровождавших их российских военных и шесть членов экипажа, все они погибли.


Минобороны РФ сообщило, что российский борт сбили ВСУ. По данным Следственного комитета, зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен самолет, располагалось в районе села Липцы Харьковской области. Возбуждено уголовное дело о теракте.

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Украина подтвердила подлинность списка пленных для обмена в день крушения Ил-76

При этом координационный штаб заявил, что у него нет информации о том, были ли пленные на борту самолета 27 января 2024
Dailystorm - Украина подтвердила подлинность списка пленных для обмена в день крушения Ил-76
#минобороны рф #обмен пленными #украина #рф
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