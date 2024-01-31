Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 195 российских военных

В результате переговоров с территории Украины возвращены 195 российских военнопленных, взамен противник получил столько же своих солдат. Вернуть российских бойцов удалось благодаря посредничеству ОАЭ. Об этом сообщило Минобороны РФ.





Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденных военнослужащих доставят в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны, сказано в сообщении ведомства. Всем вернувшимся из плена российским военным оказывают медицинскую и психологическую помощь.





Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь уточнил, что в страну вернулись 207 пленных. Речь идет не только о военных, но и о гражданских лицах.





Это первый обмен после крушения под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76. Катастрофа произошла 24 января. На борту находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен, а также трое сопровождавших их российских военных и шесть членов экипажа, все они погибли.





Минобороны РФ сообщило, что российский борт сбили ВСУ. По данным Следственного комитета, зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен самолет, располагалось в районе села Липцы Харьковской области. Возбуждено уголовное дело о теракте.