Путин заявил, что Ил-76 под Белгородом сбили из американского ЗРК Patriot

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими пленными сбили из американского зенитного ракетного комплекса Patriot, это установила экспертиза. Об этом заявил кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.





По его словам, пуск ракеты был произведен по Ил-76 с подконтрольной Украине территории. Путин сказал, что знает это и не понимает, зачем украинские силы сбили самолет со своими военнопленными. Он допустил, что это произошло по неосторожности, но добавил, что это все равно преступление. Президент сказал, что Россия настаивает на международном расследовании инцидента.





Российский лидер предположил, что Украина после удара по Ил-76, вероятно, хочет спровоцировать РФ на ответные действия. При этом он отметил, что Москва не будет останавливать обмены пленными. По словам Путина, соотношение российских и украинских пленных — примерно 1 к 10.





Крушение Ил-76 произошло 24 января под Белгородом. На борту находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен, а также трое сопровождавших их российских военных и шесть членов экипажа, все они погибли. Минобороны РФ сообщило, что российский борт сбили ВСУ. По данным Следственного комитета, зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен самолет, располагалось в районе села Липцы Харьковской области. Возбуждено уголовное дело о теракте.