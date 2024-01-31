Путин рассказал, где должна проходить демилитаризованная линия на Украине

Демилитаризованная линия на Украине должна проходить на таком удалении от границ России, которое обезопасит территорию РФ от обстрелов. Об этом заявил кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.





Путин уточнил, что имеет в виду защиту от дальнобойных орудий прежде всего иностранного производства, которые Вооруженные силы Украины применяют для обстрела мирных российских городов. По словам президента, Вооруженные силы РФ будут отодвигать демилитаризованную линию на Украине от жизненно важных российских населенных пунктов, сейчас как раз этим и занимаются наши военные. Защита людей — главный мотив российских бойцов, добавил Путин.





О необходимости отодвинуть ВСУ от границ России говорил и министр иностранных дел Сергей Лавров. В феврале 2023 года он сказал, что чем более дальнобойное оружие Запад поставляет Украине, тем дальше РФ стремится отодвинуть их от своих территорий. Схожее заявление он сделал и в июне 2022 года.