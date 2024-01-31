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Средства ПВО сбили воздушную цель в Севастополе, некоторые обломки упали в частном секторе
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Губернатор призвал жителей оставаться во временных укрытиях или безопасных местах undefined
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Средства ПВО сбили воздушную цель в Севастополе, некоторые обломки упали в частном секторе

Губернатор призвал жителей оставаться во временных укрытиях или безопасных местах

Система противовоздушной обороны сбила цель в небе над Севастополем, обломки упали на пустыре в микрорайоне Любимовка, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. В Севастополе звучит воздушная тревога.


Примерно через полчаса Развожаев написал, что военные продолжают уничтожать воздушные цели. Обломки сбитой ракеты упали в районе улицы Федоровской в частном секторе. Никто не пострадал.


Развожаев попросил жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах, но главное — не находиться на открытом пространстве, поскольку основную опасность представляют осколки. 


В 19:21 (совпадает с мск) губернатор сообщил об отмене воздушной тревоги. Она звучала в Севастополе более трех часов. Минобороны не комментировало ситуацию.

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Минобороны РФ: ПВО сбили две украинские ракеты над акваторией Черного моря

ВСУ также пытались ударить по Севастополю 21 января 2024
Dailystorm - Минобороны РФ: ПВО сбили две украинские ракеты над акваторией Черного моря
#развожаев #украина #севастополь #рф
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