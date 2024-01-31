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Военные уничтожили 20 украинских ракет над Крымом и Черным морем
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Обломки упали на территорию одной воинских частей, авиационная техника не пострадала undefined
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Военные уничтожили 20 украинских ракет над Крымом и Черным морем

Обломки упали на территорию одной воинских частей, авиационная техника не пострадала

Российские силы противовоздушной обороны сбили 17 украинских авиационных управляемых ракет над акваторией Черного моря и еще три над Крымом. Об этом сообщило Минобороны.


Обломки украинских ракет упали на территорию воинской части в районе населенного пункта Любимовка, авиационная техника не пострадала, сказано в сообщении ведомства. Вероятно, речь идет о севастопольском микрорайоне Любимовка. Его упомянул губернатор города Михаил Развожаев, первым сообщивший о ракетной атаке.


Глава Севастополя сообщил, что обломки сбитой ракеты упали в частном секторе в районе улицы Федоровской. В садовом товариществе «Усть-Бельбек», по предварительным данным, 12 строений повреждено упавшими обломками. Выбиты стекла, повреждены заборы. Люди не пострадали.

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Военные сбили 10 украинских ракет над Крымом

Губернатор Севастополя сообщил об одном пострадавшем 4 января 2024
Dailystorm - Военные сбили 10 украинских ракет над Крымом
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