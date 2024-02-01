Жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток за сережки в цветах радуги

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода арестовал на пять суток местную жительницу по административному протоколу о демонстрации экстремистской символики. Поводом для преследования стало ношение нижегородкой сережек в форме лягушки в цветах радуги. Об этом 31 января сообщил правозащитный проект «Эгида» со ссылкой на адвоката девушки. Это первый подобный случай после решения Верховного суда о признании ЛГБТ* экстремистской организацией.





29 января к девушке и ее знакомому в кафе подошел мужчина и потребовал снять, как он посчитал, экстремистскую символику. У молодого человека, сидевшего с девушкой, на кофту был нацеплен значок в форме флага Украины. Мужчина снял свои действия на видео. После того как кадры появились в соцсетях, девушку вызвали на допрос в центр по противодействию экстремизму МВД. Ее задержали и оставили в отделе полиции до суда, пишет «Эгида».





По словам адвоката, суд не установил, какой именно экстремистский символ демонстрировала девушка. На заседании также не определили признаки соответствующей символики. Суд сослался на ноябрьское решение о признании ЛГБТ экстремистской организацией.





Защита настаивала на отсутствии события и состава правонарушения. Адвокат заявил, что никто из сотрудников полиции, составивших протокол, также не смог назвать, какую именно символику продемонстрировала девушка. Защита была уверена, что дело можно выиграть, но вердикт суда стал для нее неожиданным. Адвокат назвал характерным, что судья Елена Умилина, вынесшая решение об аресте, находилась в совещательной комнате более двух часов.





*ЛГБТ — движение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ.