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СКР подтвердил, что Ил-76 сбили из американского комплекса Patriot
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Следователи изучили фрагменты корпусов и механизмов двух ракет undefined
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СКР подтвердил, что Ил-76 сбили из американского комплекса Patriot

Следователи изучили фрагменты корпусов и механизмов двух ракет

Вооруженные силы Украины сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 под Белгородом двумя ракетами MIM-104A американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщил Следственный комитет России. 31 января о том, что борт сбили именно из этой системы, заявил президент Владимир Путин.


Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту были 65 украинских пленных, которых везли на обмен, а также трое сопровождавших их российских военных и шесть членов экипажа — все они погибли. СКР ранее сообщил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен самолет, располагалось в районе села Липцы Харьковской области. Возбуждено уголовное дело о теракте.


При осмотре места происшествия на расстоянии 1,8 километра северо-восточнее и 4,8 километра юго-восточнее от предполагаемого места атаки воздушного судна обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке, сказано в публикации Следственного комитета РФ.


Среди маркировок есть следующие надписи: ASSY 11455748 (ASSY означает «сборка»), Raytheon, CONFIDENTIAL classified by PATRIOT SECURITY CLASSIFICATION GUIDE DATED: 9/22/83 ADDENDA DATED 11/28/83 8/8/84 CONTRACT NO/DAAH01-86C-A018.


На смывах с обломков обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства, добавили в ведомстве.


После экспертиз, изучения конструктивных особенностей, геометрических характеристик и маркировочных обозначений фрагментов удалось установить, что Ил-76 сбит из ЗРК Patriot, разработанного корпорациями Raytheon и Hughes и произведенного в Raytheon, заключили в СКР. Расследование продолжается.

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Украина подтвердила подлинность списка пленных для обмена в день крушения Ил-76

При этом координационный штаб заявил, что у него нет информации о том, были ли пленные на борту самолета 27 января 2024
Dailystorm - Украина подтвердила подлинность списка пленных для обмена в день крушения Ил-76
#ил-76 #белгородская область #patriot #рф #сша #украина
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