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Венедиктова оштрафовали на 45 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента
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Адвокат главреда закрытого «Эха Москвы» настаивал, что в Telegram нет возможности уместить маркировку в заголовок опроса undefined
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Венедиктова оштрафовали на 45 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента

Адвокат главреда закрытого «Эха Москвы» настаивал, что в Telegram нет возможности уместить маркировку в заголовок опроса

Черемушкинский районный суд Москвы оштрафовал главного редактора закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан иноагентом) на 45 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.


Поводом для составления административного протокола стало отсутствие маркировки иностранного агента в опросах в Telegram-канале Венедиктова, пишет издание SOTAvision (признано иноагентом).


Адвокат Калой Ахильгов и юрист Алена Савельева, представляющие интересы журналиста, указали на процессуальные нарушения при составлении протокола — он был составлен спустя четыре месяца после обнаружения правонарушения, хотя по закону должен был быть составлен немедленно. К тому же при осмотре Telegram-канала Венедиктова не присутствовали понятые.


Савельева назвала правонарушение незначительным, поскольку за четыре месяца Венедиктов опубликовал около 500 постов, из которых только у 12 отсутствует маркировка иноагента. Большая часть из них — опросы.


Ахильгов отметил, что в Telegram технически нет возможности уместить маркировку в заголовок опроса. К тому же, добавил он, в опросах не выражается позиция самого Венедиктова, а спрашивается мнение читателей. Адвокат подтвердил сам факт правонарушения, но попросил суд прекратить дело по техническим основаниям.

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#венедиктов #эхо москвы #иноагент
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