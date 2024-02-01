«Российские студенческие отряды» привлекут к строительству университетских кампусов мирового уровня

По поручению президента Владимира Путина к 2030 году в России планируется строительство 25 университетских кампусов мирового уровня. К созданию объектов в Новгородской, Архангельской, Калининградской, Томской областях и Пермском крае привлекут общественную организацию «Российские студенческие отряды» (РСО).





Одним из первых регионов, где на строительство кампуса привлекли студенческие отряды, стала Челябинская область. Участники стройотрядов помогают с подготовкой территории Челябинского государственного университета в строительстве межуниверситетского кампуса. Студенты выполняют в основном демонтажные работы.





Председатель правления РСО, зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев заявил, что развитие молодежного рынка труда становится стратегически первостепенной задачей в условиях низкой безработицы и нехватки кадров в некоторых отраслях.





Всего в рамках поручения Путина с 2021 года отобраны следующие города, где создадут университетские кампусы: Москва, Калининград, Нижний Новгород, Уфа, Челябинск, Южно-Сахалинск, Новосибирск, Екатеринбург, Томск, Иваново, Самара, Хабаровск, Пермь, Архангельск, Тюмень и Великий Новгород, а также федеральная территория «Сириус».