ЕС утвердил помощь Украине на 50 миллиардов евро

Лидеры стран — членов ЕС на саммите в Брюсселе согласовали создание фонда на 50 миллиардов евро для помощи Украине, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.





Программа помощи рассчитана на четыре года. Как пишет газета The Guardian, через два года Еврокомиссия изучит расходы на помощь Киеву. Лидеры ЕС будут ежегодно обсуждать поддержку Украине. Также принята «дополнительная мера» по механизму условий верховенства права — соблюдение этого принципа в Венгрии вызывало претензии Евросоюза.





Будапешт на протяжении нескольких недель сопротивлялся выделению помощи Украине на 50 миллиардов евро. Премьер Венгрии Виктор Орбан в декабре наложил вето на новый пакет. Он обещал не согласовывать помощь, если не будет создан специальный денежный фонд для такой помощи вне бюджета ЕС. Также венгерский премьер предложил рассчитать нагрузку на каждую страну на основе валового национального дохода.





Премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Бельгии Александер Де Кроо говорил на сегодняшнем саммите, что 50 миллиардов евро пойдут на оружие и выплаты украинским учителям.