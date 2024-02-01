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СКР: На месте крушения Ил-76 под Белгородом найдено более 670 фрагментов тел погибших
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Следствие идентифицировало останки всех жертв авиакатастрофы undefined
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СКР: На месте крушения Ил-76 под Белгородом найдено более 670 фрагментов тел погибших

Следствие идентифицировало останки всех жертв авиакатастрофы

Следствие идентифицировало останки всех погибших при крушении под Белгородом самолета Ил-76 — 65 украинских военнопленных, трех сотрудников военной полиции и шести членов экипажа. Всего в районе места авиакатастрофы обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы. Об этом сообщил Следственный комитет России.


В ведомстве уточнили, что у пленных бойцов ВСУ берут биологический материал для установления генетического профиля, поэтому у следствия есть данные всех украинских военных, летевших в Ил-76.


Ил-76 потерпел крушение 24 января. По информации Следственного комитета, зенитно-ракетное вооружение, из которого ВСУ поразили самолет, располагалось в районе села Липцы Харьковской области. Расследуется уголовное дело о теракте.


1 февраля СКР сообщил, что украинские силы ударили по Ил-76 двумя ракетами MIM-104A американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Это показала экспертиза.

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СКР подтвердил, что Ил-76 сбили из американского комплекса Patriot

Следователи изучили фрагменты корпусов и механизмов двух ракет 1 февраля 2024
Dailystorm - СКР подтвердил, что Ил-76 сбили из американского комплекса Patriot
#ил-76 #украина #белгородская область #рф
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