Новости
Новости 18+
St
Издательство АСТ приостановило выплаты Улицкой после ее слов о переводе денег на Украину
18+
Решение принято до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора о получателях отчислений undefined
Новости

Издательство АСТ приостановило выплаты Улицкой после ее слов о переводе денег на Украину

Решение принято до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора о получателях отчислений

Издательство АСТ приостановило выплаты по всем договорам с писательницей Людмилой Улицкой после ее слов о том, что гонорары от продажи ее книг в России перечисляются на Украину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.


Решение принято до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора о получателях отчислений с проданных книг, добавили в издательстве.


31 января пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали разговор с Улицкой. Они представились ей главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Писательницу спросили, финансирует ли она ВСУ, та ответила, что гонорары с продаж ее книг в России идут на Украину.


В ноябре 2023 года Людмила Улицкая, а также писатели Владимир Сорокин и Виктор Ерофеев отвергли обвинения в помощи ВСУ и содействии терроризму. Обвинения появились после того, как подписанную ими книгу продал галерист Марат Гельман (признан иноагентом) на аукционе в поддержку «Легиона «Свобода России»* (входит в состав украинской армии).


*Верховный суд РФ признал «Легион «Свобода России» террористическим и запретил его деятельность на территории страны.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

«Удар в спину нашим бойцам»: книги спонсора ВСУ Улицкой могут снять с продажи в России

Обращение с такой просьбой депутат Харченко направит главе СКР Бастрыкину 31 января 2024
Dailystorm - «Удар в спину нашим бойцам»: книги спонсора ВСУ Улицкой могут снять с продажи в России
#людмила улицкая #рф #аст #издательство #украина
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии