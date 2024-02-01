Издательство АСТ приостановило выплаты Улицкой после ее слов о переводе денег на Украину

Издательство АСТ приостановило выплаты по всем договорам с писательницей Людмилой Улицкой после ее слов о том, что гонорары от продажи ее книг в России перечисляются на Украину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.





Решение принято до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора о получателях отчислений с проданных книг, добавили в издательстве.





31 января пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали разговор с Улицкой. Они представились ей главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Писательницу спросили, финансирует ли она ВСУ, та ответила, что гонорары с продаж ее книг в России идут на Украину.





В ноябре 2023 года Людмила Улицкая, а также писатели Владимир Сорокин и Виктор Ерофеев отвергли обвинения в помощи ВСУ и содействии терроризму. Обвинения появились после того, как подписанную ими книгу продал галерист Марат Гельман (признан иноагентом) на аукционе в поддержку «Легиона «Свобода России»* (входит в состав украинской армии).





*Верховный суд РФ признал «Легион «Свобода России» террористическим и запретил его деятельность на территории страны.