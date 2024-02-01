В посольстве России заявили, что Британия не уведомила дипломатов о задержании экс-губернатора Севастополя

Посольство России в Великобритании не было поставлено в известность насчет задержания бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Дипмиссия РФ официально обратилась в МИД Соединенного Королевства за подтверждением и соответствующими разъяснениями. Об этом рассказали Daily Storm в посольстве России в Британии.





«В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенцией 1965-го британские власти должны были безотлагательно уведомить посольство о задержании россиянина. Они этого не сделали», — ответили в диппредставительстве.





Дипломаты потребовали у британских коллег объяснить причины и обстоятельства ареста российского политика, а также рассказать о местонахождении и условиях его содержания. Кроме того, посольство РФ просит обеспечить доступ к Овсянникову консульских сотрудников в случае его заключения под стражу.





Нынешние власти Севастополя не стали комментировать ситуацию Daily Storm.





Как сообщила газета The Times, Дмитрия Овсянникова задержали 22 января в его доме в Лондоне. Экс-главу Севастополя обвинили в попытке обхода санкций и отмывании денег. По данным издания, он получал переводы на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов (82,8 тысячи долларов) на счет, который открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне. У него также изъяли 77,5 тысячи фунтов (98,7 тысячи долларов) наличными. Предположительно, они тоже получены в результате незаконных финансовых операций.





The Times сослалась на британское Национальное агентство по борьбе с преступностью. Предварительное слушание по делу бывшего губернатора Севастополя в лондонском суде назначено на 20 февраля.