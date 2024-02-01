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Reuters: Китай предупредил Украину об ухудшении отношений из-за списка «международных спонсоров войны»
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В перечне находятся 14 компаний из КНР undefined
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Reuters: Китай предупредил Украину об ухудшении отношений из-за списка «международных спонсоров войны»

В перечне находятся 14 компаний из КНР

Посол Китая в Киеве Фань Сяньжун уведомил высокопоставленных украинских чиновников, что включение компаний из КНР в список «международных спонсоров войны» может негативно повлиять на отношения двух стран. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.


По словам одного из собеседников агентства, китайский посол на встрече не поставил никаких условий, а просто высказал свое мнение по поводу украинского списка. Другой источник предположил, что Пекин может увязать этот вопрос со своими закупками украинского зерна. Встреча прошла в январе.


Китай является одним из важнейших торговых партнеров Украины. По новому судоходному коридору в Черном море, открытому в августе 2023 года после прекращения действия зерновой сделки, около 30% морского экспорта Украины было отправлено в КНР, отмечает Reuters. В список перевозимых товаров входят продовольствие, металлы и руда.


Представитель МИД Китая заявил в комментарии агентству, что КНР выступает против включения своих компаний в список «международных спонсоров войны» и требует, чтобы Украина «немедленно исправила свои ошибки». Дипломат не уточнил, какими могут быть последствия.


В украинском списке 48 компаний, больше всего там фирм из Китая — 14. Среди фирм из КНР — нефтегазовые CNPC, Sinopec Group, CNOOC. Также в списке присутствуют компании из США, Франции и Германии.


Украина вносит в список компании, которые сотрудничают с Россией и таким образом косвенно помогают ей продолжать боевые действия. Включение в этот перечень не влечет юридических последствий.

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#украина #дипломатия #китай
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