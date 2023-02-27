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Советник Зеленского Подоляк пригрозил КНР «агрессивными мерами» в случае помощи России
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае поставок оружия Москве undefined
Новости

Советник Зеленского Подоляк пригрозил КНР «агрессивными мерами» в случае помощи России

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае поставок оружия Москве

Украине придется агрессивно отвечать Китаю или другим странам, которые будут помогать России поставками вооружений. Об этом сообщил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью каналу «Дом», затронув инициативу КНР по мирному урегулированию конфликта.


«Если какая-то страна, безотносительно к Китаю, начинает передавать России технику, значит, надо тогда как-то агрессивно на это реагировать», — сказал Подоляк.


27 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае поставок оружия РФ. Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что технику и оружие на поля сражений этого конфликта непрерывно экспортируют именно США.


Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И обвинил страны Запада в двойных стандартах в вопросе поставок боеприпасов России, так как они сами активно оказывают военную помощь Украине.


Ранее Министерство иностранных дел Китая призвало стороны конфликта на Украине уважать суверенитет всех стран, прекратить боевые действия, отказаться от односторонних санкций, а также возобновить переговоры.


Кроме того, МИД КНР выступил за прекращение боевых действий и возвращение к переговорному процессу, за решение гуманитарного кризиса, обеспечение безопасности атомных электростанций и противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия.

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#спецоперация #угроза #рф #подоляк #украина
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