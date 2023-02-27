Политолог Макаркин назвал Павловского государственником, стремившимся улучшить страну

В понедельник, 27 февраля, после продолжительной болезни ушел из жизни политтехнолог и журналист Глеб Павловский. Политолог Алексей Макаркин в разговоре с RTVI поделился тем, что Павловский на протяжении всей своей жизни был «государственником» и делал все возможное, чтобы Россия развивалась.





«Глеб Павловский был государственником. Это был человек, который советовал государству. Который предлагал и какие-то конкретные решения, и пытался советовать, как государство должно развиваться, чтобы не сталкиваться с рисками или минимизировать их», — сказал Макаркин.





При этом он отметил, что власти воспринимали конкретные предложения Павловского лишь тогда, когда они соответствовали их интересам. Когда речь зашла о глобальных предупреждениях, «представители государственной власти начали исходить из того, что им виднее, чем консультанту».





Павловский всегда пытался объяснить государству, как ему вести себя, чтобы оно было лучше, эффективнее. Как соединить идеи стабильности, сильной государственной власти и диалога с интеллигенцией. Однако в один момент эти задачи стали противоречивыми, заявил Макаркин.





«Это тоже стало одной из причин того, что он разошелся с государственной властью», — указал эксперт.





Он напомнил, что Павловский «был государственником всегда, еще когда был диссидентом». В начале 1980-х годов он, раскаявшийся и высланный из Союза, советовал власти, как уберечь страну от распада, однако «тогда это не было востребовано».





«Когда он вернулся, он был сторонником перестройки, видя в ней шанс на спасение государства. <…> Для него СССР был ценностью — не как советское социалистическое государство, а как преемник исторической России, империи», — рассказал политолог.





В 1990-е годы Павловский разошелся уже с новой государственной властью, однако продлилось это недолго. Он вновь оказался востребованным, а его конкретные советы стали получать практическое применение. В один момент советы Павловского потеряли актуальность для власти, но до последнего он «давал сигналы, исходя из своего понимания того, что надо государству», рассказал Макаркин.





Блогер, бывший соведущий Глеба Павловского по программе «Реальная политика» Максим Кононенко в разговоре с «Инфо24» также указал на стремление его коллеги сделать все возможное для страны. Без Павловского «не было бы современной России, не было бы Путина, Медведева», считает Кононенко.





Эксперт убежден, что «мы живем в России, которую создал Павловский», а среди его главных достижений — это «Путин и вся эта наша нынешняя система». Кононенко отметил, что смерть Павловского была в определенном смысле ожидаема, поскольку он уже давно и тяжело болел.





Блогер признался, что для него Павловский всегда был наставником. В частности, он учился у него «парадоксально мыслить». В современной России пока нет человека, способного стать его преемником, полагает Кононенко.





«Я не знаю, познал ли я его этот метод размышлять. Может, скорее всего, и нет, но я научился у него парадоксальности какой-то. Мне это очень пригодилось в жизни», — сказал Кононенко.





Он отметил невероятную легкость общения с Павловским, который в жизни был очень простым и доброжелательным человеком, хотя, если судить по его статьям и выступлениям, производил скорее впечатление «тяжелого интеллектуала».





«Я вот сейчас вспомнил еще такой момент: он же сидел в тюрьме. И он не принимал все это тюремное. И он был абсолютно категорически против всяких «а вот давайте этого посадим». У него была абсолютно внутренняя неприязнь [таких мер]», — заключил Кононенко.





Глеб Павловский умер после продолжительной болезни в возрасте 71 года. О его смерти сообщил галерист Марат Гельман (признан в РФ иноагентом), а позже информацию подтвердил заведующий кафедрой местного самоуправления национального исследовательского университета Высшей школы экономики Симон Кордонский.





У Павловского было онкологическое заболевание, в 2022 году он перенес инсульт.