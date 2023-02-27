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Умер политолог Глеб Павловский
Он скончался в возрасте 71 года Глеб Павловский
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Умер политолог Глеб Павловский

Он скончался в возрасте 71 года

Глеб Павловский Фото: polit.ru

Российский политолог и журналист, основатель, директор и совладелец «Фонда эффективной политики» Глеб Павловский умер после продолжительной болезни, сообщил галерист Марат Гельман (признан в РФ иноагентом).


Информацию о смерти Павловского также подтвердил его друг, заведующий кафедрой местного самоуправления национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Симон Кордонский. По его словам, политолог скончался в ночь на 27 февраля.


Известно, что в прошлом году Павловский перенес инсульт и страдал онкологическим заболеванием.


В советские годы работал учителем, а также занимался незаконной издательской деятельностью. В 1991-1992 годах Павловский был зампредом правления издательского дома «Коммерсантъ», в 1994-1995-м издавал ежеквартальник «Пределы власти», а затем журналистское обозрение «Среда». Автор и ведущий программы «Реальная политика» на телеканале НТВ.


В 1995 году основал «Фонд эффективной политики», который готовил и проводил президентскую кампанию Владимира Путина в 2000 году. Был советником главы администрации президента РФ. До 2011 года фонд сотрудничал с Кремлем. Кроме того, в 2004 году Павловский принимал участие в подготовке выборов президента Украины Виктора Януковича. 

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#политолог #смерть #павловский
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