В Госдуме предложили обязать чиновников проходить курсы военной подготовки

Депутат Госдумы Анатолий Выборный обратился в кабмин с инициативой обязать чиновников пройти курсы военной подготовки. Об этом пишут «Известия». По мнению Выборного, такие курсы помогут госслужащим лучше ориентироваться в условиях СВО и быть готовыми к любому развитию событий, особенно на приграничных территориях. Причиной обращения депутата в правительство стало несколько писем, полученных им от россиян.
Парламентарий выразил уверенность, что руководителям субъектов и их командам следует быть готовыми помогать людям и защищать их, а также уметь организовать оборонительные мероприятия и принимать участие в них.
«Все госслужащие должны пройти курсы военной подготовки, считают люди. Приветствую эту инициативу. И буду самым активным образом способствовать ее скорейшей реализации в правовой плоскости», — заявил изданию зампред комитета Госдумы по безопасности.
Выборный при этом призвал коллег поддержать его инициативу. По мнению депутата, наличие военной подготовки должно стать обязательным требованием для государственных служащих.
«Это своего рода мобилизация в режим повышенной готовности всего аппарата госслужащих, всей власти на местах. Нужно подтянуть тактическую и физподготовку, актуализировать знания в области информационной безопасности», — добавил Выборный.
Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн отреагировал на инициативу депутата от «Единой России». По мнению Гольдштейна, прохождение курсов военной подготовки — «очень полезная вещь абсолютно для всех госслужащих». «В обязательном порядке такое обучение должны пройти весь губернаторский корпус, региональные министры, их замы. Они должны ориентироваться в любой ситуации и грамотно принимать решения», — полагает собеседник издания.
При это губернатор Орловской области Андрей Клычков считает, что курсы военной подготовки кроме чиновников должны пройти все мужчины в стране. «Имеет смысл посмотреть на это предложение даже немножко шире. Помимо гражданских государственных служащих такую подготовку должны пройти все мужчины. Это нормально», — убежден глава региона.
В начале января губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что неделю провел в лагере ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае. За это время политик успел пройти базовый курс военной подготовки. Называющий себя основателем ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил эту информацию, отметив, что если бы не госслужба — Старовойта могли бы пригласить в ряды «вагнеровцев».
Губернатор уточнил, что занимался в тренировочном лагере ЧВК «Вагнер» бок о бок с местными ополченцами. Их готовят для защиты территории Курской области от вражеского вторжения. По словам Старовойта, уже сотни местных жителей прошли курс обучения и при необходимости «смогут защитить родную землю, а также поддержать нашу армию».