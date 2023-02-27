В Госдуме предложили обязать чиновников проходить курсы военной подготовки

Депутат Госдумы Анатолий Выборный обратился в кабмин с инициативой обязать чиновников пройти курсы военной подготовки. Об этом пишут «Известия». По мнению Выборного, такие курсы помогут госслужащим лучше ориентироваться в условиях СВО и быть готовыми к любому развитию событий, особенно на приграничных территориях. Причиной обращения депутата в правительство стало несколько писем, полученных им от россиян.





Парламентарий выразил уверенность, что руководителям субъектов и их командам следует быть готовыми помогать людям и защищать их, а также уметь организовать оборонительные мероприятия и принимать участие в них.





«Все госслужащие должны пройти курсы военной подготовки, считают люди. Приветствую эту инициативу. И буду самым активным образом способствовать ее скорейшей реализации в правовой плоскости», — заявил изданию зампред комитета Госдумы по безопасности.





Выборный при этом призвал коллег поддержать его инициативу. По мнению депутата, наличие военной подготовки должно стать обязательным требованием для государственных служащих.





«Это своего рода мобилизация в режим повышенной готовности всего аппарата госслужащих, всей власти на местах. Нужно подтянуть тактическую и физподготовку, актуализировать знания в области информационной безопасности», — добавил Выборный.