Глава МИД Венгрии назвал подрывы на «Северных потоках» терактом

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что произошедшее на трубопроводах «Северного потока» должно расцениваться как теракт. «Чтобы там ни произошло, это действительно, скандально», — указал глава МИД.





«Потому что это, по сути, первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению — со стороны кого бы то ни было, но он подвергся нападению», — сказал Сийярто.





Он подчеркнул, что венгерские власти выступают за «всестороннее, глубокое, структурированное и подробное расследование» инцидентов.





По его словам, Венгрия поддержит все виды разбирательств, которые позволят установить злоумышленников.





В феврале 2023 года журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором заявил, что оба трубопровода взорвали водолазы ВМС США. По его словам, летом 2022-го они заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех ниток газопроводов. Помощь в диверсии оказала Норвегия, утверждал Херш.