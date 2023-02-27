Новости
Новости
St
Глава МИД Венгрии назвал подрывы на «Северных потоках» терактом
Он призвал к тщательному расследованию случившегося undefined
Новости

Глава МИД Венгрии назвал подрывы на «Северных потоках» терактом

Он призвал к тщательному расследованию случившегося

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что произошедшее на трубопроводах «Северного потока» должно расцениваться как теракт. «Чтобы там ни произошло, это действительно, скандально», — указал глава МИД. 


«Потому что это, по сути, первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению — со стороны кого бы то ни было, но он подвергся нападению», — сказал Сийярто.


Он подчеркнул, что венгерские власти выступают за «всестороннее, глубокое, структурированное и подробное расследование» инцидентов.


По его словам, Венгрия поддержит все виды разбирательств, которые позволят установить злоумышленников.


В феврале 2023 года журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором заявил, что оба трубопровода взорвали водолазы ВМС США. По его словам, летом 2022-го они заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех ниток газопроводов. Помощь в диверсии оказала Норвегия, утверждал Херш.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Журналист Херш, заявивший о диверсии США на «Северных потоках», отказался давать показания перед Конгрессом

Репортер отметил, что это не его работа, он всего лишь занимается расследованиями 21 февраля 2023
Dailystorm - Журналист Херш, заявивший о диверсии США на «Северных потоках», отказался давать показания перед Конгрессом
#газ #санкции против россии #санкции #северный поток #венгрия
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»